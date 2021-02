No 41 Joer soll et den Handball Club vu Beetebuerg vun e Sonndeg un, ënnert dem aktuelle Numm net méi ginn.

Dat hunn déi Responsabel vum Veräin e Freideg matgedeelt. Initial wollte si dëst e Sonndeg publizéieren, hu sech awer entscheet, et éischter ze maachen, nodeem d'Gemeng Beetebuerg iwwert de Schratt informéiert gouf. De Club heescht dann elo Handball Bieles.

Déi Responsabel vum Club, déi gréisstendeels guer net aus der Beetebuerger Gemeng kommen, hunn den HBB, elo emol an d'Suessemer Gemeng transferéiert. Et weist een awer an deem Communiqué drop hin, datt ee bis de Summer emol nach an enger Testphase wär.

E Retour op Beetebuerg gëtt awer ausgeschloss. Ofgeseent ass dee Wiessel awer nach net. Et däerf ee gespaant sinn, ob deen Uertschaftswiessel op der Generalversammlung vum Club och déi néideg Majoritéit kritt. Ëmmerhin ginn et jo 3 Jugendequippen, an d'Begeeschterung vun den Elteren, fir mat hire Kanner ëmmer bis op de Belval ze fueren, wäert sech wuel a Grenzen halen.

En Plus muss dat Ganzt och nach op der Generalversammlung vun der Handballfederatioun ofgeseent ginn.