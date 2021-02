An der Tabell hunn déi Bierchemer 3 Punkte Retard op déi Escher. Béid Ekippen hu sech beschtméiglech op dëse Match preparéiert.

Am Handball kënnt et den Owend no der Corona-Paus zu engem richtege Spëtzematch. Den Tabellenéischten Esch, kritt et mam 3. Bierchem ze dinn. Fir d'Leit aus dem Réiserbann eng ganz wichteg Partie,.

An der Tabell hunn déi Bierchemer nämlech 3 Punkte Retard op déi Escher. Wa se haut géife verléieren, wier den Ecart schonns relativ grouss. Den Dany Scholten vun deene Bierchemer weess, dass ee Faux Pas net erlaabt ass.

Dany Scholten: Mir ginn net op Esch, fir hinnen déi zwee Punkten ze schenken. Déi zwou Ekippen sinn d'nämmlecht bliwwen, esou dass si nach ëmmer de Favorit sinn. Mir wëssen och, dass wa mir do géife verléieren, den Ecart no ganz uewen zimmlech grousst wäert si virum Play-Off. Dat wëlle mir vermeiden.

Déi Escher mam Martin Müller wëssen, dass et den Owend net einfach gëtt. D'Preparatioun op dëse Match war ganz gutt.

Martin Müller: Mir hunn elo 4 Wochen intensiv Preparatioun hannert eis. Mir hunn ënnert de Konditioune wéi se elo hei sinn, mussen trainéieren. Mir kruten dat awer hin. Mir konnte moies an de Kraaftraum a klenge Gruppen. Owes konnte mir normal an der Hal trainéieren. Och bei deene Bierchemer mam Dany Scholten war d'Preparatioun gutt. Et ware praktesch zwee Bléck.

Dany Scholten: Am Ufank hu mir bësse méi physesch trainéiert. Duerno ass et drëm gaange sech un de Ball ze gewinnen, Systemer duerchzespillen. Mir haten zwee Frëndschaftsmatcher géint Schëffleng an d'Red Boys. Dofir denken ech, dass mir gutt op de Match géint Esch virbereet sinn. Virum Match goufen natierlech Schnelltester gemaach. Zuschauer sinn awer keng zougelooss. Dat mécht et fir de Martin Müller a seng Equipieren schonns bësse Speziell.

Martin Müller: Egal géint wéi eng Ekipp ass et komesch wann een ouni Zuschauer spillt. Et fillt sech éischter wéi een Testmatch un. Mir mussen eis un déi Situatioun gewinnen. Mir wäerte Vollgas ginn. Mir probéieren de Match esou seriö wéi méiglech unzegoen an dann och ze gewannen.

De Match tëscht Esch a Bierchem ass den Owend um 20.15 Auer.