Bei den Damme gouf et iwwerdeems kloer Victoirë fir Dikrech, Diddeleng an d'Red Boys, Käerjeng an de Museldall trenne sech mat engem Remis.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Dammen de 7. Spilldag. Bei den Häre koum et iwwerdeems zum Duell tëscht dem HB Esch a Bierchem.

Hären-Handball

HB Esch 25:24 Bierchem

An engem richtege Spëtzematch hat den ongeschloene Leader vun Esch Bierchem op Besuch, déi mat nëmmen 3 Punkte manner op der 3. Tabelleplaz stoungen. Bei der Partie, déi fir de Kont vum 2. Spilldag zielt, war et vun Ufank un eng ausgeglache Partie. Béid Formatioune stoungen Defensiv kompakt an hunn net vill Goler zougelooss. Et war an der éischter Hallschent Hin an Hir gaangen a keng Ekipp konnt sech eng komfortabel Avance erausspillen. Kuerz virum Säitewiessel hat Esch déi lescht Minutten op hirer Säit a sou stoung et no 30 Minutten 11:9 zu Gonschte vun der Lokalekipp.

Bierchem hat duerno liicht méi vum Match a sou konnte si de Score och dréinen an hirersäits eng 2-Goler-Avance erausspillen, dëst beim Stand vun 18:16 aus Bierchemer Sicht. Déi nächst 4 Goler waren dann awer erëm alle 4 fir de Leader aus Esch, sou dass et weider spannend blouf. Nodeems de Gäscht duerno an iwwer 10 Minutte nëmmen nach ee Gol gelonge war, stoung et 4 Minutte virum Enn 22:19 fir de Leader vun der Grenz. Trotz zwee Goler an der leschter Spillminutt sollt et um Enn awer bei der knapper Victoire fir Esch bleiwen, déi domat weiderhin ongeschloe sinn.

Dammen-Handball

HB Käerjeng 23:23 Museldall

De Leader aus Käerjeng hat mat den Dammen aus dem Museldall eng schwéier Aufgab virun der Broscht. An enger serréierter Ufanksphas stounge béid Formatioune virun allem defensiv ganz kompakt, sou dass et no 10 Minutten 3:3 gläich stoung. Bis zur Paus ware béid Ekippe ganz konzentréiert opgetrueden, et gouf ëm all Punkt gekämpft a sou war zur Paus nach alles dran, dëst beim Score vun 11:13 zu Gonschte vun den Damme vun der Musel. Dëst sollt och déi däitlechsten Avance fir d'Gäscht bleiwen.

No der Paus waren direkt déi éischt zwee Punkte fir Käerjeng, déi soumat erëm ausgeglach haten. Ugefouert vum Ewa Pietrasik, dat insgesamt 10 mol markéiere konnt, war de Museldall mat 23:22 a Féierung gaangen, ma um Enn konnt d'Azra Radoncic an der leschter Sekonn nach den Ausgläich markéieren. Soumat gëtt et an enger ganz enker Partie och ee verdéngte Remis. Käerjeng fält domat op déi 3. Plaz am Championnat.

CHEV Dikrech 34:14 HB Esch

Neie Leader ass iwwerdeems de CHEV vun Dikrech. Duerch eng kloer 34:14-Victoire géint den HB Esch konnte si sech un d'Spëtzt setzen. Fréi loun d'Lokalekipp mat 5:0 an Avance a bis zur Paus konnte si de Virsprong esouguer op 10 Punkte stellen, dëst beim Stand vu 15:5 aus Dikrecher Sicht. Virun allem d'Alina Molkova mat 7 bezéiungsweis d'Jill Zeimetz mat 6 Goler konnten iwwerzeegen. Esch war dem Drock vun Dikrech net gewuess a konnten Näischt dogéintsetzen. Um Enn steet eng kloer 34:14-Victoire fir de CHEV.

Diddeleng 40:10 Standard

Red Boys 37:16 Beetebuerg