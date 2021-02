41 Joer hat d'Gemeng Beetebuerg hiren Handball-Club. Zanter e Sonndeg ass dat awer net méi de Fall...

Déi Responsabel vum Club hunn de Veräin an "Handball Bieles" ëmgedeeft. Déi nei Hal, an där elo gespillt gëtt, ass um Belval, also an der Suessemer Gemeng. De Franky Hippert huet bei deene Responsabele vum HBB nogefrot, wisou een net e neie Club zu Suessem gegrënnt huet, an hie wollt och wëssen, wéi ee bei der Beetebuerger Gemeng deen Uertschaftstransfert opgeholl huet.

© RTL Archiv

Handball Bieles - Reportage Franky Hippert

De President vum Handball Club Bieles, wéi de Veräin elo jo zanter e Sonndeg offiziell heescht, wollt keen Interview ginn, de Jérome Ewen huet eis awer gesot, datt een de leschten Donneschdeg online eng ausseruerdentlech Generalversammlung hat, op där de Wiessel unanime vun de Memberen ugeholl gi wär. Dofir heescht de Club dann och vun elo un "HB Bieles". Op Beetebuerg wëll een dann och definitiv net zeréck goen. Eng ganz Rei Aktiver si jo och guer net aus der Gemeng Beetebuerg, de President selwer wunnt jo zum Beispill zu Käerjeng.

Op d'Fro, firwat een dann net einfach en neie Club zu Suessem gegrënnt huet, sot den Ewen, datt och eng ganz Rei Spiller den Uertschaftswiessel wollten, an duerch d'Transfertsreegele vun der Federatioun, déi op 3 Spiller pro Club limitéiert ass, da blockéiert gewiescht wären. Zu Beetebuerg huet een deemno no 41 Joer, aktuell keen Handball Club méi, dozou de Sportschäffe Gusty Grass: "Jo natierlech si mer net frou iwwert dee Wiessel. Mir hate gehofft, mir hätten eng besser Léisung fonnt. Mä fir eis als Gemeng ass dat sécherlech eng Enttäuschung."

An der Gemeng Beetebuerg ginn et awer sécherlech Leit, déi en neien Handball-Club wéilten opliewe loossen. An der Beetebuerger Märei sinn d'Dieren dofir op jiddwerfalls op, seet de Gusty Graas: "Bis elo huet nach net ee Bierger aus der Gemeng sech gemellt. Mir wieren als Gemeng awer ganz op, wann Leit sech géife fanne loossen, fir en neie Club ze grënnen."

Nieft der éischter Equipe vun den Dammen, déi an der héchster Divisioun spillt, an den Hären an der Promotioun, hat den Handball-Club vu Beetebuerg och nach 3 Jugendekippen. Fir déi géife Léisunge gesicht ginn an do géifen et och scho verschidde Piste ginn, sot eis de President vum HBB, elo d'Ofkierzung fir Handball Bieles Jérome Ewen. Formal muss den Uertschaftswiessel awer och nach op der Generalversammlung vun der Lëtzebuerger Handball Federatioun ofgeseent ginn.