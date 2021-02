Iwwerraschend däitlech wënnt HB Esch géint Red Boys Déifferdeng an och Käerjeng hat keng Problemer mat Schëffleng.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären de 9. a leschte Spilldag virun de Playoffs.

Hären-Handball

Red Boys Déifferdeng - HB Esch 23:30

D'Red Boys ware richteg gutt an de Match gestart a louche séier mat 3:1 a Féierung. Dono war bei der Heemekipp dann awer de Wuerm dran an Esch konnt de Match dréinen sou dat et no 11 Minutten 5:3 fir Esch stoung. An och an de Minutten dono konnt Esch seng Féierung weider ausbauen sou dat et no 15 Minutten 4:9 stoung. D'Red Boys kruten sech dono nees gefaangen sou dat se bis zur Paus de Réckstand bei 4 Goler konnten halen.

No der Paus hunn d'Escher ganz staark opgespillt an hunn de Red Boys keng Chance méi gelooss. No 45 Minutten hat Esch e Virsprong vun 10 Goler sou dat de Match zu deem Zäitpunkt schonn entscheet war. Zum Schluss vum Match huet Esch Tempo erausgeholl an esou konnten d'Red Boys de Réckstand nach e bësse verkierzen. Allerdéngs huet de Match net dat gehalen wat en als Spëtzematch versprach hat. Um Enn wënnt Ech mat 30:23.

HBC Schëffleng - HB Käerjeng 20:35

CHEV Dikrech - HB Miersch 20h15

HB Péiteng - HB Diddeleng 20h15

HC Standard - HC Bierchem 20h15