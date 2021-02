No der 0-3 Defaite géint Perugia huet et nawell zerguttstert an der Kabinn bei Civitanova gerabbelt. Elo heescht et sech um Rimm rappen.

Knapp 2 Woche nom Enn vun der Haaptronn stinn elo d'Véierelsfinalle vun der Volleyball Champions League um Programm. Mat dobäi ass och nees de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki, mat sengem Club Lube Civitanova, an déi hu nach eppes gutt ze maachen.

Véierelsfinall an der Volleyball-Champions-League - Preview

Nom dach klore 0:3 am leschte Match géint Perugia si kloer Wieder gefall fir de Kamil Rychlicki a seng Matspiller beim ambitionéierte Club. Dat war een um Terrain presentéiert hätt, wier net akzeptabel gewiescht, esou de Kamil Rychlicki. Et kéint een 0-3 verléiere géint Perugia, ma net op déi Manéier. Do sinn och ganz haart Wierder am Vestiär gefall.

No enger kuerzer Paus sollt de Kapp nees fräi sinn an d'Konzentratioun ass op de nächste Géigner geriicht den aus Pole kënnt. E Géigner, deen een éischter net wollt hunn. Si stinn a Polen op der 1. Plaz am Championnat an hunn e Spillsysteem, deen dem Club vu Lube Civitanova net wierklech entgéint kënnt.

Allgemeng gëllt déi italienesch Liga als méi equilibréiert wéi déi polnesch wat dem Lëtzebuerger a senger Ekipp kéint zegutt kommen. Op där anerer Säit steet eng agespillten Ekipp, déi hongereg sinn fir den Titelverdeedeger ze klappen. Et ass eng agespillten Ekipp, déi scho vill Titele gesammelt huet. Si sinn extrem staark an der Receptioun an hunn ee vun de beschte Passeuren op der Welt. Deemno kënnt et virun allem op d'Reussite am Service un.

Et kann ee sech op e spannende Match astellen, deen e Mëttwoch den Owend em 18h ugepaff gëtt a live op RTL.lu iwwerdroe gëtt.