E Mëttwoch den Owend huet d'Ekipp aus Italien mat 1:3 an de Sätz géint d'Ekipp aus Polen de Kierzere gezunn.

E Mëttwoch den Owend war Lube Civitanova mam Kamil Rychlicki am Allersmatch vun de Véierelsfinallen an der Champions League géint Zaksa Kozle aus Polen gefuerdert. Um Enn hat d'Ekipp aus Italien keng Chance an et gouf eng däitlech 1:3-Néierlag (23:25, 25:14, 21:25, 21:25). Elo gëtt et ganz schwéier fir Lube Civitanova et nach iwwert de Retourmatch, deen déi nächst Woch och nees am Livestream op RTL.lu gewise gëtt, an d'Halleffinallen ze packen.

De Kamil Rychlicki huet mat 17 Punkten, déi meeschte Punkte vun all de Spiller bei Lube Civitanova gemaach.

De Resumé vum Match

Am éischte Saz war et eng serréiert Partie an et war spannend bis déi lescht Punkten. Zaksa Kozle war um Enn awer méi konsequent an esou konnt sech d'Ekipp aus Polen den éischte Saz knapp mat 25:23 sécheren.

Am zweete Saz ass Lube Civitanova besser ginn, dat ënnert anerem och am Service. Doduerch ass et den Italiener gelongen, fir sech dësen Duerchgang kloer mat 25:14 ze sécheren.

Duerno waren et nees d'Polen déi d'Nues virhaten a mat 2:1 an de Sätz konnten a Féierung goen. Zaksa Kozle huet säi Spill duerchgezunn, dobäi ass komm, datt bei Lube de Passeur de Cecco net ëmmer déi richteg Decisioun bei der Ballverdeelung geholl huet, sou datt d'Gäscht sech op d'Spill vun den Italiener konnten astellen. Civitanova louch am Saz dann och gréisstendeels hannen, bei 19:19 konnt een nach ausgläichen, ma et konnt een de Saz net zu senge Gonschten dréinen. Um Enn huet sech d'Ekipp aus Polen de Saz mat 25:21 geséchert.

Am wichtege véierte Saz hu sech de Kamil Rychlicki a Co weider schwéier gedoen. Och wann et weider spannend an enk bliwwen ass, waren Zaksa Kozle einfach eng Grëtz besser an esou huet sech d'Ekipp verdéngt d'Victoire geséchert. Um Enn war d'Spill vu Lube Civitanova net stabel genuch an der Attack, wat um Enn den Ënnerscheed dierft gemaach hunn.

Duerch déi kloer 1:3-Defaite am Allersmatch vun de Véierelsfinalle gëtt et elo ganz schwéier fir de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki a seng Ekipp et nach an d'Halleffinalle vun der Champions League ze packen.