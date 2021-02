1:3 huet de Kamil Rychlicki e Mëttwoch den Allersmatch an der Véierelsfinall vun der Champions League mat Civitanova géint Zaksa Kozle verluer.

D'Chance, fir sech awer nach fir den Tour vun de leschte 4 Ekippen ze qualifizéieren, ass awer nach do.

Champions League am Volleyball/Reportage Rich Simon

Dat ass sécherlech de Fall. Am Allersmatch an Italien waren d'Polen awer ganz kloer déi besser Ekipp, och wann Civitanova den zweete Saz ganz däitlech konnt gewannen. D'Italiener haten immens Problemer mam Spill-System vun de Polen. Nom Match war de Kamil Rychlicki voller Luef fir déi polnesch Ekipp.

"Rise Kompliment, wat si an der Verdeedegung gewisen hunn. Dat war Weltklass! Mir perséinlech huet och gefall, wéi si um héije Ball Solutioune fonnt hunn an ëmmer nees widder de Block gespillt hunn an esou eng nei Aktioun opbaue konnten. Dat ass ee Spillstyl, deen een an Italien net oft gesäit."

De Kamil Rychlicki war a senger Ekipp nees ee feste Pilier. A mat 17 Punkten och de beschte Marqueur bei den Italiener. Dat eleng ass awer net duergaangen, fir de Match ze gewannen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet bei senger Ekipp déi leschte Motivatioun vermësst.

"Zaksa huet um Terrain ee ganz aneren Ekippegeescht gewise wéi mir als Lube. Et kléngt villäicht banal, mee et huet esou ausgesinn, wéi wa si vill méi hongreg wären, fir déi Victoire mat heem ze huelen. Esou war et ganz schwéier fir eis, déi richteg Solutiounen ze fannen an eist gutt Spill ze weisen. Zaksa huet eis do net vill Raum gelooss."

De Retourmatch ass den nächste Mëttwoch.