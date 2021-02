No der Defaite an der Woch an der Champions League huet de Lube-Trainer Ferdinando de Giorgi misse goen. Neie Mann ass den Gianlorenzo Blengini.

Aus dem Volleyball ass et d'Nouvelle, datt de Kamil Rychlicki zu Civitanova een neien Trainer kritt. No zwou Néierlagen am italienesche Championnat an der Defaite am Allersmatch vun de 1/4-Finallen an der Champions League géint Kozle huet de Ferdinando de Giorgi seng Wallis misse paken. Eréischt virun engem knappe Mount hat den Italiener mat Lube Civitanova d'Coupe gewonnen, ma duerno ass et net méi all ze gutt weidergaangen.

Déi Responsabel vum Veräin hunn elo d'Brems gezunn an een neien Trainer engagéiert. Dëst ass mam Gianlorenzo Blengini keen Onbekannten. Hie war nämlech scho vun 2015 bis 2017 Trainer vun Civitanova an huet an där Zäit ee Championstitel gewonnen an eng Kéier d'Coupe. Hie soll elo den aktuellen Champions-League-Gewënner a Clubweltmeeschter zeréck op déi richteg Spuer bréngen.

Den éischte Match fir den neien Trainer ass e Mëttwoch. Rychlicki a Co sinn dann am Retourmatch vun de 1/4-Finallen an der Champions League gefuerdert. Dir kënnt de Match vun 18 Auer un am Livestream op RTL.lu suivéieren.