Käerjeng léist no 32:23-Victoire géint de Standard och den Ticket fir déi nächste Ronn. Bei den Damme sinn Diddeleng an Dikrech eng Ronn weider.

E Samschdeg den Owend stoungen am Lëtzebuerger Handball déi éischt 1/4-Finalle vun der Coupe de Luxembourg um Programm.

Hären-Handball



Red Boys Déifferdeng 30:27 HB Diddeleng (20:12, 30:27)

An den éischte Minutte war et an der Spëtzepartie vun der Coupe een ausgeglachene Match, sou dass et no 10 Minutten och 5:5 Remis stoung. Duerno ass d'Lokalformatioun besser an de Match koum, dëst ënner anerem och, well de Moldrup am Gol vun de Red Boys ëmmer erëm paréiere konnt. Virun allem an de leschte 5 Minutte virun der Paus konnt Déifferdeng de Grondsteen fir ee Weiderkomme leeën, dëst well si an där Zäit duerch ee 5:0 d'Avance op 8 Goler gesat haten. Soumat stoung et zur Paus 20:12 aus Sicht vun de Red Boys.



An der 2. Hallschent ass Diddeleng lues a lues besser an de Match koum a si konnten de Réckstand ëmmer weider verkierzen. Den Aldin Zekan konnt fir déi Déifferdenger insgesamt 8 mol markéieren, wärend de Josip Ilic op Säite vun Diddeleng och mat 8 Goler déi meeschte Goler markéiere konnt. Um Enn sollt nach eng Kéier e bësse Spannung opkommen, am d'Avance vun Déifferdeng aus der éischter Hallschent war um Enn duergaangen, a sou qualifizéiere sech d'Red Boys duerch eng 30:27-Victoire fir d'Halleffinallen.

Handball-Coupe: Red Boys - HBD 30:27 (27.2.21) © Val Wagner

HB Käerjeng 32:23 HC Standard (13:12, 32:23)

Dammen-Handball

HB Esch 13:27 HB Diddeleng (3:15, 13:27)

CHEV Dikrech 27:26 Red Boys Déifferdeng (14:11, 27:26)