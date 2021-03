De Weekend war et no der Corona-Paus de 4. Spilldag am nationale Volleyball-Championnat. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Damme vu Walfer klappe Bartreng iwwerleeë mat 3:0 a sinn hirer Favoritteroll gerecht ginn. An och zu Dikrech gouf et eng kloer Victoire. De Chev klappt d'Gym mat 3:1. Bei den Hären ass et eng kloer Victoire vu Stroossen géint Bartreng a vun Esch géint Dikrech. Schonn um Samschdeg hu sech bei den Hären de VC Luerenzweiler kloer mat 3:0 géint de Belair duerchgesat an de VC Fenteng huet sech bei Iechternach behaapt. Bei den Dammen huet Stengefort géint Fenteng a Mamer zu Péiteng gewonnen. Häre-Volleyball Volley Bartreng - VC Stroossen 0:3 (17:25, 19:25, 20:25) CHEV Diekrech - Escher VBC 1:3 (27:29, 26:28, 25:23, 22:25) VB Iechternach - VC Fenteng 0:3 (15:25, 7:25, 16:25) VC Luerenzweiler - VC Belair 3:0 (25:16, 25:22, 25.14) Damme-Volleyball CHEV Diekirch - CS GYM Volley 3:1 (14:25, 25:20, 28:26, 25:19) Volley Bartreng - RSR Walfer 0:3 (19:25, 9:25, 9:25) VC Stengefort - VC Fenteng 3:0 (25:13, 25:14, 25:15) V80 Péiteng - VC Mamer 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)