Eng 5:1-Victoire géint Rued geet duer, fir sech als 4. fir d'Halleffinallen ze qualifizéieren.

Um Sonndeg ass am nationalen Dëschtennis-Championnat d'Decisioun gefall, wéi eng 4 Ekippen et an de Playoff gepackt hunn. Nieft Diddeleng an Hueschtert/Folscht, déi an den Halleffinallen alle béid Heemrecht hunn, hunn et den DT Houwald an och nach den DT Lénger an d'Top 4 gepackt.

Wéi eng Ekippe géintenee spille gëtt vun der Federatioun per Auslousung entscheet.

Iwwerdeems huet sech och nach Éiter-Waldbriedemes mat 5:1 géint Union duerchgesat.

Den Iwwerbléck vun de Partien an der Nationaldivisioun