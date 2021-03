En Dënschdeg de Moie war den Tirage vun den Halleffinallen am Dëschtennis-Championnat bei den Hären a vun der Coupe bei den Dammen.

An der Halleffinall vum Championnat bei den Häre muss Diddeleng géint den Opsteiger Lénger untrieden an den Houwald spillt géint Hueschtert-Folscht. Hei gëtt jo am Modus Best-of-Three gespillt. D'Matcher si fir den 13., 20. a 27. Mäerz programméiert.

Bei den Dammen an der Coupe spillt Nidderkäerjeng géint Iechternach a Rued géint den Houwald. Dës Matcher ginn den 1. Abrëll gespillt.