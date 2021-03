Bei den Dammen ass et fir den HB Esch awer net esou gutt gelaf, well do gouf et nämlech eng Néierlag.

An der Véierelsfinall vun der Coupe bei den Häre konnten déi Escher sech kloer mat 32:15 géint Schëffleng duerchsetzen a stinn domat als leschten Halleffinalist fest. Virdrun hate sech jo schonn d'Red Boys, Bierchem a Käerjeng qualifizéiert. Bei den Damme konnt de Chev Dikrech am Playoff eng kloer Victoire géint den HB Esch feieren. De Chev gewënnt de Match nämlech mat 34:20.