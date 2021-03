D'Ekipp ronderëm de Lëtzebuerger war ganz no drun, fir d'Defaite aus dem Allersmatch nees gutt ze maachen, ma am Golden Set huet ee mat 14:16 verluer.

E Mëttwoch den Owend war am Volleyball de Retourmatch vun de 1/4-Finallen an der Champions League tëscht Lube Civitanova an Zaksa Kozle. Nodeems Lube mam Lëtzebuerger Kamil Rychlicki den Allersmatch doheem mat 1:3 verluer hat, stoung den Titelverdeedeger am Retourmatch a Polen mam Réck zur Mauer. D'Ekipp huet ënnert dem neien Trainer Gianlorenzo Blengini een anert Gesiicht gewisen, ma konnt sech trotz enger ganz staarker Leeschtung um Enn awer net fir d'Halleffinalle qualifizéieren.

Lube hat déi éischt dräi Sätz am Match géint d'Ekipp aus Polen fir sech entscheet an dat mat 25:22, 26:24 a 26:24. Domadder ass et an den decisive Golden Set gaangen. Hei war et bis zum Schluss ganz spannend. Um Enn huet Zaksa Kozle den zweete Matchball genotzt, fir de Saz op 2 Punkte mat 16:14 fir sech ze entscheeden an domadder och den direkten Duell. D'Ekipp aus Polen steet also an den Halleffinalle vun der Champions League. Fir Lube ass den Dram vun der Titelverdeedegung eriwwer.