Um 2. Spilldag an der Relegatioun sinn um Sonndeg 3 Partie gespillt ginn.

Et konnten sech jeeweils d'Lokalekippen duerchsetzen. No 2. Spilldeeg an der Relegatioun steet aktuell Eiter-Waldbriedemes un der Spëtzt.

Den Iwwerbléck vun de Partien an der Relegatioun