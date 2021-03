Déi Bierchemer gewannen iwwerleeë mat 29:21 géint Déifferdeng. An der Relegatioun ginn et Victoirë fir d'Favoritte vum Standard a Schëffleng.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären de 2. Spilldag am Playoff. Béi den Damme steet de nächste Spilldag de Weekend vum 27/28 Mäerz um Programm.

Hären-Handball

Titelgrupp

HC Bierchem - Red Boys Déifferdeng 29:21 (15:10)

Béid Ekippen hunn hektesch ugefaange wou béid Formatioune vill technesch Feeler ugebueden hunn. D'Red Boys louchen an der Ufanksphase trotz allem mat 3:1 a Féierung, dat virun allem wéinst engem gutt opgeluechtem Golkipp. No enger gudder Véierelsstonn louch awer d'Lokalformatioun a Féierung, dat well den HCB tëscht der 9 a 14. Minutt e 5:0-Laf gelongen ass. An der Suite huet Bierchem den Tempo weider héich gehalen an de Virsprong konstant iwwert déi éischt 30 Minutte verdeedegt. Virun allem de Ben Weyer war gutt opgeluecht, 1/3 vun de Goler sinn op seng Schëller gaangen.

No der Paus ass net Déifferdeng mee d'Lokalekipp voller Energie aus de Kabinne komm an hunn de Virsprong op 17:10 ausgebaut. Bei de Gäscht huet et 6 Minutte gedauert éier Déifferdeng an der 2. Hallschent offensiv erfollegräich war. D'Ekipp aus dem Réiserbann war um Samschdeg den Owend einfach déi besser Ekipp, no 40 Minutten huet den Tableau een 8 Punkte Virsprong ugewisen. Bierchem gewënnt um Enn méi wei verdéngt mat 29:21 géint d'Red Boys.

HB Dideleng - HB Esch (20h15)

Relegatioun

Handball Bartreng - HBC Schëffleng 19:26 (12:12)

© Yann Gaasch

Esperance Rumelange - HC Standard 28:33 (13:15)

Dammen-Handball

Titelgrupp

Relegatioun

An och an der Relegatioun ass bei den Damme bis de 27/28 Mäerz kee Match um Programm.