E Samschdeg konnt sech Diddeleng och an der 2. Halleffinall géint Lénger behaapten. De Géigner an der Finall steet allerdéngs nach net fest.

Nodeems sech Diddeleng schonn an der 1. Halleffinall mat 5:3 duerchsetze konnt, ass et och an der 2. Halleffinall eng Victoire ginn. Duerch e kloere 5:1 géint Lénger steet d'Ekipp vun Diddeleng an der Finall.

Do steet de Géigner nach net fest, nodeems sech den Houwald e Samschdeg mat 5:2 behaapte konnt. An der 1. Halleffinall war et d'Ekipp vun Hueschtert/Foulscht, déi de Match mat 5:4 gewanne konnt a sou fält d'Entscheedung réischt an der 3. Halleffinall.

Den Iwwerbléck vun de Partien an der Relegatioun