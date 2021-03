An der Paus vum WM-Pre-Qualifikatiounsmatch tëscht der Ukrain a Lëtzebuerg goufen d'Halleffinallen an der Coupe bei den Dammen an den Häre gezunn.

Bei den Damme kënnt et zum Duell tëscht Käerjeng an Dikrech an Diddeleng muss zu Réiden untrieden. Bei den Häre kritt den aktuellen Tabelleleader vun Esch et mam HC Bierchem ze dinn an am anere Match spillen d'Red Boys géint Käerjeng. D'Halleffinalle gi bei den Hären den 28. a bei den Dammen den 29. Abrëll gespillt.