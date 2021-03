De Weekend war de 7. Spilldag am nationale Volleyball-Championnat. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Härevolleyball

Bei den Häre stinn déi 4 Halleffinalliste fest. Sou hunn et nieft dem Tabellenéischte vu Luerenzweiler och nach Stroossen, Fenteng an Esch an d'Halleffinall gepackt.

Dammevolleyball

Bei den Damme sinn et mat Walfer, Mamer an Dikrech réischt 3 Ekippen, déi sech eng Plaz an den Halleffinalle geséchert hunn. Nach bleift ofzewaarden, ob et d'Gym Volley oder de VC vu Stengefort op déi 4. Plaz packt. D'Entscheedung fält am Nodrosmatch tëscht deene béiden Ekippen.