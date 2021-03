An engem spannenden an enke Match ka sech Esch mat 36:33 géint Bierchem duerchsetzen. Déifferdeng verléiert knapps géint Käerjeng.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen den 3. Spilldag vun der Titel-Grupp a vun der Relegatioun.

Härenhandball

Titelgrupp

HB Esch - HC Berchem 36:33 (17:18)

Nodeems Esch gutt ugefaangen huet a liicht Virdeeler hat, huet Bierchem ab der 10. Minutt besser an de Match fonnt a konnt de Match zu senge Gonschten dréinen a sech e Virsprong vun e Goler erausspillen. Déi Escher sinn awer nees eng kéier an de Match komm an esou ass et mat engem 18:17 fir Bierchem an d'Paus gaangen.

Och no der Paus hu sech béid Ekippen näischt geschenkt an den Ecart louch ëmmer bei maximal 2 Goler. Um Enn vum Match ass et den Escher awer gelongen e klengen Ecart hirzestellen an dësen hu se bis zum Schluss dann och net méi ofginn. Esou gewënnt Esch e ganz spannende Match mat 36:33 géint Bierchem.

Red Boys Déifferdeng - HB Käerjeng 30:31 (11:18)

HB Diddeleng - HB Miersch 38:25 (22:18)

Relegatioun

HC Standard - HB Péiteng 26:20 (16:9)

HE Rëmeleng - HB Bartréng 23:22 (10:7)

CHEV Dikrech - HB Schëffleng 24:25 (13:12)

Dammenhandball

Titelgrupp

HB Diddeleng - HB Käerjeng 24:20 (9:7)

CHEV Dikrech - HB Museldall 25:24 (15:12)

Relegatioun

HC Atert Redange - HC Standard 23:20 (7:10)