Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Bei den Damme ka sech den Gym mat 3:1 géint Stengefort duerchsetzen a steet domadder an der Halleffinall. Bei den Häre koum et nach zu engem Nodrosmatch vum 3. Spilldag tëscht Fenteng an Dikrech. Fenteng wënnt mat 3:0 géint Dikrech mee war och virdrun scho fir d'Halleffinall qualifizéiert.

An den Halleffinalle trefft bei de den Hären Stroossen op Esch a Luerenzweiler op Fenteng. Bei den Dammen kënnt et zu de Matcher tëscht Mamer an Dikrech a Walfer spillt géint Gym.

Härevolleyball

VC Fenteng - CHEV Dikrech 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)

Dammevolleyball

VC Stengefort - Gym Volley 1:3 (21:25, 25:18, 21:25, 25:27)