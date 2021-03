An der 3. Halleffinall konnt sech den Houwald mat 5:2 géint Hueschtert/Folscht duerchsetzen a steet domadder an der Finall géint Diddeleng.

Nodeems den Houwald déi éischt Halleffinall knapps mat 4:5 géint Hueschtert/Folscht verluer huet, gouf et eng Victoire am 2. Match mat 5:2. An och am 3. an entscheedende Match huet sech den Houwald keng bléis méi ginn a gewannen nach eng kéier kloer mat 5:2.

An der Relegatioun verléiert den DT Iechternach mat 3:5 géint d'Union Lëtzebuerg a steigt domadder zesumme mam Briddel of.

Den Iwwerbléck vun de Partien an der Relegatioun