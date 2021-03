Bei den Damme kënnt et an der Finall iwwerdeems zum Duell tëscht Nidderkäerjeng a Rued.

E Sonndeg stounge bei den Dammen a bei den Hären d'Halleffinallen an der Coupe de Luxembourg um Programm.

Bei den Hären ass d'Ekipp vun Diddeleng der Favoritteroll gerecht ginn a mat enger 4:1-Victoire géint Hueschtert/Foulscht an d'Finall agezunn. Sou kloer war et an der anerer Halleffinall tëscht Berbuerg an Houwald net. Um Enn konnt sech awer d'Ekipp vum Houwald knapps mat 4:3 duerchsetzen.

Bei den Damme gouf et fir Nidderkäerjeng eng 4:0-Victoire géint Iechternach a Rued konnt sech mat 4:1 um Houwald behaapten. Domat kënnt et an der Finall zu der Partie tëscht Nidderkäerjeng a Rued.