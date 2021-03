Bei den Dammen ass et iwwerdeems eng knapps Victoire fir Dikrech géint den HB Käerjeng ginn.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 4. Spilldag vun de Play-Offs.

Härenhandball

Titelgrupp



HC Bierchem - HB Dideleng 34:34 (17:17)

Bierchem ass gutt an de Match gestart a konnt déi éischt puer Goler vum Match schéissen. Awer och Dideleng huet mat der Zäit säi Rhythmus fonnt a konnt de Réckstand sou tëschenzäitlech nees ophuelen. No enger véierel Stonn war et also eng ausgeglache Partie am Réiserbann, déi sech bis zur Paus gezunn huet. No 30 Minutte ass déi éischt Hallschent sou mat engem Stand vu 17:17 op en Enn gaangen.

Am zweeten Duerchgang ass nees Bierchem besser aus de Vestiairë komm a sou stoung mo enger Zäit e Virsprong vu 4 Goler um Tableau. Wéi och schonn an der éischter Hallschent ass Dideleng mat der Zäit awer nees besser ginn a sou huet sech de Match um Terrain nees ausgeglach. Bis zum Schluss sollt et kenger Ekipp gelénge sech e Virsprong erauszespillen a sou geet d'Partie mat 34:34 op en Enn.

HB Miersch - Red Boys Déifferdeng 30:36 (13:16)

Relegatioun

HBC Schëffleng - HC Standard 24:24 (14:16)

HB Bartreng - Chev Dikrech 19:24 (10:12)

Dammenhandball

Titelgrupp

HB Käerjeng - Chev Dikrech 24:25 (12:12)

En Duell op Aenhéicht ass et och zu Käerjeng ginn. D'Féierung huet méi wéi eng kéier d'Säit gewiesselt a sou gouf et keng Ekipp déi an dëser Partie kloer am Virdeel war. Mat engem 12:12 ass et dann an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent huet sech um Spillverlaf net vill geännert. Béid Ekippen hu sech net vill huele gelooss a sou war et bis zum Schluss eng oppe Partie. Um Enn konnt sech Dikrech da mat engem Virsprong vun engem Gol iwwert d'Zäit bréngen a sech sou d'Victoire an engem immens knappe Match géint Käerjeng sécheren.

HB Museldall - Red Boys Déifferdeng 26:29 (8:12)

Handball Esch - HB Dideleng 18:34 (7:21)

Relegatioun