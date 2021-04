Bei der Suite vum 4. Spilldag am Titel-Playoff koum et am Spëtzematch zum Duell tëscht dem Leader Esch an dem Tabellenzweete Käerjeng.

No enger staarker éischter Hallschent konnten déi Käerjenger sech eng Avance vu 4 Goler erausspillen, dat beim Stand vun 18:14. An der zweeter Hallschent huet Esch sech e gutt Stéck verbessert, virun allem offensiv. Um Enn sollt et fir den Tabelleleader awer net méi ganz duergoen, well Käerjeng konnt sech um Enn knapps mat 31:30 duerchsetzen a bleift domat an der Tabell un Esch drun.