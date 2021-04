De Weekend waren am nationale Volleyball-Championnat déi éischten Halleffinalle. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Am nationale Volleyball war et um Samschdeg de Start vun de Halleffinallen a vum Playdown.

Härevolleyball

Halleffinallen

Stroossen - Esch 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)

Stroossen konnt sech mat 3:0 an de Sätz duerchsetzen. Et waren allerdéngs 3 relativ enk Sätz, an deenen Esch gutt dogéint hale konnt, ma um Enn war Luerenzweiler ze staark a sou steet ënnert dem Stréch eng kloer 3:0 Victoire.

Luerenzweiler - Fenteng 3:2 (25:23, 25:20, 15:25, 15:25, 15:9)

An enger ganz enker Partie konnt sech Luerenzweiler um Enn mat 3:2 an de Sätz behaapten. Déi éischten zwee Sätz konnt Luerenzweiler knapp fir sech entscheeden, éiert Fenteng de Match mat zwou relativ däitleche Sätz-Victoire nach eng Kéier spannend maache konnt. Den entscheedende Saz war um Enn awer mat 15:9 fir d'Lokalekipp.

Playdown

Belair - CHEV Dikrech 0:3 (15:25, 21:25, 19:25)

Iechternach - Bartreng 1:3 (17:25, 25:27, 27:25, 20:25)

Dammevolleyball

Halleffinallen

Mamer - CHEV Dikrech 3:0 25:19, 25:19, 25:21)

Tëscht Mamer an Dikrech gouf et iwwerdeems eng kloer 3:0-Victoire an de Sätz fir Mamer. Dikrech konnt den Tempo vu Mamer net ganz matgoen a sou gouf et um Enn eng kloer 3-Sätz-Defaite.

Walfer - GYM 3:2 (18:25, 21:25, 26:24, 25:19,15:13)

Nodeems de GYM an den éischten zwee Sätz d'Nues fir hat, konnt Walfer awer nach eng Kéier an de Match kommen. An engem serréierten 3. Saz konnt sech Walfer ganz knapp duerchsetzen. Duerno war och de 4. Saz fir d'Lokalekipp a sou goung et an en decisive Saz, dee Walfer wanne konnt an de Match soumat nach dréine konnt.

Playdown

Bartreng - Stengefort 0:3 (21:25, 26:28, 13:25)

Fenteng - Péiteng 0:3 (15:25, 22:25, 16:25)