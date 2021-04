D'Halleffinallen tëscht Déifferdeng a Käerjeng respektiv Esch a Bierchem ginn den 8. Mee gespillt, d'Finall den Dag dono.

Wéinst de griichesche Golkipp vum Handball Esch, dee mat der Nationalekipp ënnerwee ass, kënnen d'Halleffinallen an d'Finall net, wéi virgesinn, an der leschter Woch vum Abrëll respektiv um Weekend vum 1. Mee gespillt ginn. Dëst goufen elo eng Woch no hanne verluecht. Esou sinn d'Halleffinallen op den 8. Mee an d'Finall op den 9. Mee fixéiert. Dat geet aus engem Schreiwes ervir, wat d'Federatioun un d'Veräiner geschéckt huet.

D'Matcher vum Championnat vun de concernéierten Ekippen, déi de Weekend vum 8. Mee sollte sinn, ginn op e spéideren Datum verluecht, deen aktuell nach net fixéiert ass. Déi aner Matcher vum Championnat gi wéi virgesi gespillt.

Bei den Damme bleift et beim Spillplang, dee bis ewell virgesi war.