An de leschten zwou Woche gouf an Handball-Kreesser vill driwwer diskutéiert, dass de Final Four vun der Coupe soll verréckelt ginn.

De Grond dofir ass, dass den Escher Goalkeeper zu de geplangten Datumer, mat der griichescher Nationalekipp am Asaz ass.

Final Four bei den Handballhäre verréckelt / vum Rich Simon

D'Halleffinalle sollten den 28. Abrëll gespillt ginn an d'Final den 1. Mee. An där Zäit ass de Petros Boukovinas awer mat de Griiche géint Serbien a Frankräich am Asaz. Net alleguerten d'Veräiner waren domadder averstanen, dass dofir déi zwee Datumer vun der Coupe verluecht géife ginn. Fir den Escher Christian Bock, dee vu Formatioun Jurist ass, hat d'Federatioun awer keen anere Choix.

"D'Federatioun huet no de Statutten an no de Reglementer missen eng aner Solutioun fannen. Et war keng Fro vu wëllen, däerfen. Si hu mussen op Base vun europäesche Reglementer de Match verleeën, wann ee Spiller an eng Nationalekipp geruff gëtt."

Dass d'Verleeë vun de Matcher wéinst engem Spiller net iwwerall op Zoustëmmung gestouss ass, kann een novollzéien. De Christian Bock seet awer, dass et och fir aner Veräiner kéint vu Virdeel sinn, dass elo méi spéit gespillt gëtt.

"Ob déi aner Veräiner net begeeschtert sinn, dorobber kann ech mech net prononcéieren. Villäicht, villäicht och net spillt et engem an d'Kaarten, wann een nach bësse méi Zäit huet, fir sech ze preparéieren. Villäicht hunn déi aner jo och Verletzter, déi deen ee Weekend net hätte kéinte spillen an dann deen hei awer kënne spillen. Dat si Saachen, déi ech net weess. Déi ganz Saison ass souwisou bësse chaotesch wéinst den Ëmstänn. Et gëtt och kee Final Four wéi e soss war, mat Bommestëmmung an der Coque. Och dat ass eng Saach, déi ee muss mat a Consideratioun huelen."

D'Halleffinalle ginn elo den 8. Mee gespillt an deen Dag drop ass d'Final. Bei den Damme bleiwen d'Datumer wéi se geplangt waren.