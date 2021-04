Beim Qualifikatiounstournoi zu Guimares a Portugal hu béid Lëtzebuerger e Samschdeg nach eng weider Chance.

Beim olympeschen Dëschtennis-Qualifikatiounstournoi zu Guimares a Portugal ass et an enger éischter Phas fir d'Sarah de Nutte an den Eric Glod net duergaangen, fir een Ticket fir Tokio ze kréien. Fir béid FLTT-Lizenzéiert war an den Aachtelsfinalle Schluss.

Just déi zwee Finaliste vum sougenannten „Stage 2“ hätte sech direkt fir Tokio qualifizéiert.

Souwuel d'Sarah de Nutte wéi och den Eric Glod hunn awer nach d'Méiglechkeet, iwwert de „Stage 3“ d'Qualifikatioun ze packen. Dës Kompetitioun fänkt e Samschdeg un.

PDF: Schreiwes FLTT