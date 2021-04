E Samschdeg den Owend waren am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Dammen zwee Matcher vum 7. Spilldag.

Zum engem huet Käerjeng dem HB Esch mat engem 30:13 keng Chance gelooss an am anere Match huet sech Diddeleng no enger spannender Partie mat 31:25 géint den HB Museldall behaapt.

Titelgrupp

HB Käerjeng - HB Esch 30:13 (17:7)

HB Diddeleng - HB Museldall 31:25 (15:12)

Relegatioun