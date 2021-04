De Weekend waren am nationale Volleyball-Championnat déi zweet Matcher vun den Halleffinallen.

Stroossen huet sech no enger Victoire géint Esch fir d'Finall qualifizéiert an am Duell tëscht Fenteng a Luerenzweiler entscheet sech e Sonndeg um 17.00 Auer am 3. Match, wien et géint Strossen ze di kritt.

Härevolleyball

Halleffinallen

VC Fenteng - VC Luerenzweiler 3:0

(25:17, 25:22, 25:11)

No enger Defaite am éischte Match vun der Halleffinall huet de VC Fenteng an der zweeter Partie e besseren Dag erwëscht. Duerch eng kloer 3:0-Victoire géint Luerenzweiler entscheet sech also am drëtte Match wien et an d'Finall packt.

Escher VBC - VC Stroossen 2:3

(18:25, 25:21, 19:25, 25:21, 11:15)

Stroossen konnt sech schonn an der 1. Halleffinall mat 3:0 géint den Escher VBC behaapten. Zwar war et am zweete Match méi spannend, ma um Enn zitt de VC Stroossen duerch eng 3:2-Victoire als éischt Ekipp an d'Finall an.

Playdown

Dammevolleyball

Halleffinallen

Chev Dikrech - VC Mamer (19.30 Auer)

Playdown