Am italienesche Championnat huet Lube Civitanove sech am 4. Match vum Best-of-Five géint Perugia behaapt a sech doduerch den Titel geséchert.

No enger 3:1-Victoire vu Lube am 1.Match vun de Play-Offs konnt Perugia an der zweeter Partie eng Äntwert weisen. Am 3.Match konnt sech dann nees Lube Civitanova behaapten, sou dass d'Entscheedung ëm den italienesche Championstitel e Samschdeg den Owend fale konnt.

Mat dobäi war och nees de Kamil Rychlicki, dee mat Lube nees e gudde Start an de Match erwëscht huet. Sou sinn déi zwee éischt Sätz mat 25:20 a 25:22 fir Civitanova op en Enn gaangen. Den 3. Saz krut sech Perugia dann zwar mat 25:21 e bësse gewiert, ma am 4. Saz huet d'Ekipp vum Kamil Rychlicki mat engem 25:21 alles kloer gemaach a sou séchert sech Lube Civitanova um Enn de 6. italienesche Championstitel.