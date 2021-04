Bei der Europaqualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2021 zu Tokio hu béid Lëtzebuerger e gudden Dag erwëscht.

Am éischte Match um Samschdeg de Mëtteg konnt sech d'Sarah de Nutte mat 4:2 géint d'Italienerin Vivarelli duerchsetzen. Méi spéit ass et dann an der nächster Partie géint d'Solomiya Vrateyko aus der Ukrain gaangen, bei där et eng weider 4:2-Victoire gouf. Domat geet et fir d'Lëtzebuergerin e Sonndeg de Moien um 11:00 Auer am Duell géint d'Bulgarin Polina Trifonova an der Véierelsfinall weider.

Mam Eric Glod war nach e weidere Lëtzebuerger e Samschdeg den Owend zu Guimaraes am Asaz. Am Match géint den Tobias Rasmussen aus Dänemark ass et fir hien eng 4:1-Victoire ginn, duerch déi et e Sonndeg um 13:30 Auer an der Véierelsfinall weider geet.