Luerenzweiler huet duerch eng 3:1-Victoire e Sonndeg géint Fenteng d'Finall komplett gemaach.

Am Volleyballchampionnat leeft déi decisiv Phas vun der Saison.

Bei den Häre sti Stroossen a Luerenzweiler an der Finall. Déi éischt Partie an der Best-of-Three-Serie gëtt den 1. Mee gespillt.

Härevolleyball

Halleffinallen

Luerenzweiler - Fenteng 3:1

(27:29, 28:26, 25:20, 25:17)

An der Best-of-Three-Serie huet sech um Enn Luerenzweiler den Ticket fir d'Finall geséchert. Am drëtten an decisive Match war Luerenzweiler Fenteng mat 3:1 iwwerleeën. An der Finall heescht de Géigner elo Fenteng.

Playdown

Dammevolleyball

Halleffinallen

Mamer - Dikrech (19h)

An der drëtter an decisiver Partie decidéiert sech wéi eng Ekipp sech den éischten Ticket fir d'Finall séchert.

De Géigner ass hei entweder Walfer oder d'Gym. Hei hat Walfer den éischte Match gewonnen. Déi zweete Partie war wéinst Coronafäll ofgesot ginn. Nach gëtt et keen neien Datum fir d'Partie nozehuelen.

Playdown