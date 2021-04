D'Sarah de Nutte huet elo nach d'Méiglechkeet, fir sech iwwert d'Weltranglëscht fir d'Olympesch Spiller ze qualifizéieren.

Zanter Mëtt der Woch waren d'Sarah de Nutte an den Eric Glod zu Guimaraes a Portugal beim Qualifikatiounstournoi fir d'Olympesch Spiller zu Tokio am Asaz. E Sonndeg war et fir déi zwee Lëtzebuerger den Out an de Véierelsfinallen. Si kënne sech domadder net fir Olympia qualifizéieren. D'Sarah de Nutte huet elo nach d'Méiglechkeet, fir sech iwwert d'Weltranglëscht ze qualifizéieren. Déi beschtplacéiert Athletin, déi nach net qualifizéiert ass, dierf op Tokio. Stéchdatum ass den 1. Juni 2021.

An der Véierelsfinall huet d'Sarah de Nutte e Sonndeg de Moie mat 1:4 géint d'Bulgarin Polina Trifonova de Kierzere gezunn. Fir den Eric Glod war et den Out géint de Paul Drinkhall. Hien huet mat 0:4 verluer.

PDF: Schreiwes vun der FLTT

D'Resultater vum Stage 3 am Iwwerbléck

De Nutte Sarah (WR 75)

1/16-Fin. – Vivarelli Debora (ITA, WR 70)4-2 -7, 2, 10, 7, -9, 11

1/8-Fin. – Brateyko Solomiya (UKR, WR 189)4-2 5, 9, -7, 9, -4, 9

1/4-Fin. – Trifonova Polina (BUL, WR 408)1-4 -9, 10, -8, -7, -8

Glod Eric (WR 210)

1/8-Fin. – Rasmussen Tobias (DEN, WR 208) 24.04.4-1 3, -10, 7, 15, 10

1/4-Fin. – Drinkhall Paul (ENG/WR 57)0-4 -8, 10, -8, -6