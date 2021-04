E Méindeg war et d'Nouvelle, datt den Escher Trainer Gulbicki säi Kontrakt net fir eng weider Saison verlängert gëtt.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué de presse

Par la présente, le conseil d'administration du Handball Esch tient à

annoncer que le contrat de son entraîneur actuel André Gulbicki,

viendra à échéance à la fin de la saison 2020/2021 et qu'il ne sera

pas renouvelé.

Nous remercions André pour avoir accompagné notre équipe fanion avec

son expérience et sa compétence au courant de trois dernières saisons

et pour les succès que nous avons pu inscrire au palmarès de notre

club, ensemble et grâce à lui.

Nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.