Dat huet de Sportminister Dan Kersch an der Chamber gesot. D'DP-Deputéiert Carole Hartmann hat Explikatioune gefrot.

Déi 22.235 Schnelltester wären e grousse Succès, esou de Sportsminister. Eleng bei der FLF goufen iwwer 12.600 Tester gemaach, hei waren der 34 positiv. Och aner Federatiounen hunn Schnelltester ugefrot, ënnert anerem d’Tennisfederatioun der 2.500.

Mir waren eent vun den éischte Länner, dat déi Tester am netprofessionelle Sport agesat huet an dowéinst méi Sport erméiglecht huet, sot de Sportminister Dan Kersch. Vun den 22.235 Tester waren der 53 positiv. Dat géif elo net no vill kléngen, esou den Dan Kersch. Ma wann ee weess, dat bei esou Schnelltester haaptsächlech déi Superspreader entdeckt ginn, da kann ee sech virstellen, wat geschitt wier, wann ee keng esou Tester gemaach hätt. Da wier nämlech d'Zuel vun den Infizéierten am Sportberäich spronghaft an d'Luucht gaangen.

Extrait Dan Kersch 12h30

De Dan Kersch huet awer och bedauert, datt leider net jidderee verstanen hätt, datt dat, wat hei am Land am Sport méiglech ass, e Privileeg wier. Verschidde Veräiner géife sech net un d’Reegelen halen an awer Zuschauer op d’Terrainen loossen, déi u sech näischt do verluer hunn.

De Vizepremier sot, hie kéint nach kee Gesamtkonzept iwwer d’Schnelltester presentéieren, well d’Regierung dës Woch nach doriwwer diskutéiere géif.