En Donneschdeg den Owend goufen an der Coque d'Halleffinalle vun der Coupe am Dammenhandball gespillt.

Diddeleng konnt sech wéi erwaart géint Réiden duerchsetzen a steet an der Finall. An der zweeter Hallschent sti sech Käerjeng an Dikrech géigeniwwer.

HC Atert Réiden - HB Diddeleng 10:46

De Match hätt net méi schlecht kënnen ufänke fir d'Ekipp aus der Promotioun. D'Réidener Damme sinn nämlech mat engem 3:0-Avantage an de Match gaangen, dat well si eng Divisioun méi déif spille wéi d'Géignerinne vun Diddeleng. Nawell stoung et no 15 Minutte schonns 12:3 fir den HB Diddeleng.

Eréischt no 23 Minutten a 45 Sekonnen hunn d'Réidener Dammen hiren éischte Gol am Match geschoss. No deem Gol stoung et 19:4 fir Diddeleng. An der Paus stoung et dunn 23:5, deemno war de Match schonns no der éischter Hallschent decidéiert.

An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild. Den HB Diddeleng huet weiderhin de Match dominéiert a konnt sech um Enn mat 46:10 duerchsetzen a steet domat an der Finall vun der Coupe.