En Donneschdeg den Owend sinn am Handball d'Halleffinallen vun der Coupe bei den Dammen gespillt ginn.

An enger éischter Partie haten d'Damme vu Réiden et mat Diddeleng ze dinn, an duerno huet Käerjeng géint Dikrech gespillt.

Réiden a Lila hat 3 Goaler Virsprong, well Diddeleng eng Divisioun méi héich spillt am Championnat. Dass et géing schwéier gi géint Diddeleng, déi an alle Beräicher iwwerleeën sinn, war gewosst. Dass et 17 Minutten géing daueren, ier Réiden den éischte Goal géing schéissen, dat haten d'Meedercher vun der Atert net geduecht.

Iwwerhaapt ware Goaler e rare Produit bei Réiden. 3 Stéck an der éischter Hallschent a 4 an der zweeter.

46-10 fir Diddeleng. Dat war e Spadséiergang. A Réiden weess, dass ee muss eng Schëpp dropleeën am Training.

Am nächste Match hat Käerjeng et déck do sëtzen no enger fir si miserabeler Saison. Vun Ufank u war fir déi gréng Käerjenger kloer: Dikrech kritt näischt ze räissen. Asaz, Kierpersprooch, Motivatioun: Käerjeng wollt et wëssen. A si woussten, wéi ee muss géint Dikrech spillen, fir ze gewannen. An der Defense fréi stéieren, kompromësslos op d'Spillerin mam Ball, an d'Molkova an d'Zaang huelen.

Abee, dat huet alles geklappt, an sou huet Käerjeng déi ganzen Zäit gefouert. 16-13 an der Paus, an 31-26 um Enn vun der Partie. Dikrech konnt d'Partie spannend halen, méi net. Domat heescht d'Finall e Sonndeg: Käerjeng géint Diddeleng.