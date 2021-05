E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären ee Match vum 7. Spilldag

Härenhandball

Titelgrupp

Red Boys Déifferdeng - HC Bierchem 28:33 (16:15)

Bierchem huet gutt an de Match erafonnt a konnt séier e puer Goler schéissen. D'Red Boys hunn zwar e bësse gebraucht, ma no enger Zäit waren och sie voll am Match. Mat engem Stand vu 16:15 ass et sou no 30 Minutten an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent war Bierchem da besser am Match a konnt sech no an no e klenge Virsprong opbauen. Ronn 15 Minutte viru Schluss hu sie d'Red Boys dann nees e bësse méi spille gelooss, sou dass d'Lokalekipp kuerz Drock opbaue konnt. An de leschte Minutte vum Match huet Bierchem dann awer nach eng kéier ugezunn a sou steet um Enn eng verdéngten 33:28-Victoire fir d'Ekipp aus dem Réiserbann.

Relegatioun