Am nationalen Dëschtennis-Championnat gouf um Samschdeg déi 1. Finall am Best-Of-Three-Modus gespillt.

Am 1. Duell ëm de Championstitel huet d'Ekipp vum Houwald e gudde Start an de Match erwëscht. No 3 Sätz stoung et sou 2:1, wat sech doropshin awer geännert huet. Diddeleng ass ëmmer méi staark ginn a konnt de Spillstand fir seng Gonschte dréinen. Um Enn wanne sie mat 5:2 géint den Houwald a séchere sech domat déi éischt Victoire an der Finall.

Déi 2. Finall tëscht den zwou Ekippen gëtt den 8. Mee um 16.00 Auer gespillt. Do kéint Diddeleng den 9. Championstitel hannerteneen da kloer maachen.