An der Finall vun den Dammen gouf et iwwerdeems fir Conegliano eng 3:2-Victoire géint VakifBank aus der Tierkei.

E Samschdeg den Owend stoung bei den Dammen an den Hären d'Finall vun der Champions League um Programm.

Dammen

Conegliano - VakifBank 3:2

(22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12)

Bei den Dammen huet sech no enger spannender Partie Conegliano mat 3:2 géint VakfiBank aus der Tierkei duerchgesat. D'Entscheedung war hei réischt am 5. Saz gefall, an deem d'Ekipp aus Italien d'Nues vir hat a sech sou den éischten Champions-League-Titel an der Veräinsgeschicht séchere konnt.

Hären

Kozle - Trentino 3:1

(25:22, 25:22, 20:25, 28:26)

An der Finall vun den Hären huet och Kozle sech déi éischt Champions-League-Victoire iwwerhaapt geséchert. D'Ekipp aus Polen huet e gudde Start an de Match erwëscht a konnt d'Entscheedung géint déi italienesch Ekipp Trentino dann am 4. Saz erbäiféieren.