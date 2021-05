Diddeleng war iwwer wäit Strecke géint Käerjeng déi besser Ekipp a sou kënne si déi insgesamt 15. Kéier d'Coupe gewannen.

An der Finall vun der nationaler Coupe am Handball bei den Damme koum et um Sonndeg zum Match tëscht dem HB Diddeleng an dem HB Käerjeng. Um Enn konnten d'Damme vun Diddeleng sech iwwert d'Coupe freeën.

An den éischte Minutte waren et d'Damme vun Diddeleng, déi dee bessere Start op hirer Säit haten. No gutt 2 Minutte konnte si mat 2:0 a Féierung goen, ma Käerjeng konnt de Match duerno beim Score vu 4:4 erëm ausgläichen. An enger serréierter Ufanksphas waren et duerno d'Damme vun Diddeleng, déi op en Neits mat zwee Goler a Féierung goe konnten. Virun der Paus war et da weiderhin Diddeleng, déi méi vum Match haten a virun allem a Persoun vum Fiona Colarelli - Carrara och ëmmer erëm markéiere konnten. No 30 Minutte war schonn eng Tendenz zu Gonschte vun den Diddelenger ze erkennen, dëst beim 15:11.

Nom Téi waren et weiderhin d'Damme vun Diddeleng, déi de Match geréiere konnten. Käerjeng konnt de Réckstand net verréngeren, dëst och well d'Defense vun Diddeleng net vill zougelooss hat. Um Enn steet eng héich verdéngte 25:18-Victoire fir Diddeleng, bei deenen d'Joy Wirtz an d'Fiona Colarelli-Carrara alle béid 7 Goler markéiere konnten. Et ass déi insgesamt 15 Coupe fir Diddeleng. Am Verlaf vun der zweeter Hallschent ware Käerjeng nëmme 7 Goler gelongen, wat um Enn ze wéineg war, fir de Match nach eng Kéier spannend ze gestalten.

