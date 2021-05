Am Dëschtennis ass e Samschdeg déi zweet Finall vum Ekippe-Championnat.

Virschau Finall Dëschtennis-Championnat / Rep. R. Simon

Gewënnt Diddeleng um Houwald, da geet de Championstitel eng weider Kéier an d'Forge du Sud. Am anere Fall gëtt een drëtten an decisive Match gespillt.

An dass dat duerchaus méiglech ass, huet d'Coupe gewisen. Déi huet den Houwald nämlech géint Diddeleng gewonnen. De leschte Weekend gouf et allerdéngs eng, um Pabeier, kloer 2-5 Néierlag. Fir den Trainer vum Houwald Henri Dielissen huet dat Resultat awer net onbedéngt de Spillverlaf erëm gespigelt.

"Mat der Leeschtung war ech zefridden awer net mam Resultat. Mir hunn 2 Matcher am 5 Saz mat Punkte verluer. Mir haten och nach Matchball. Wa mir ee gepackt hätten, wiere mir nach bis an den Dubbel komm. Och wa si och do Favorit sinn."

Mam Zoltan Fejer-Konnerth hunn déi Diddelenger eng kloer Nummer 1. Géint de fréieren däitschen Nationalspiller rechent de Henri Dielissen net mat Punkten. D'Matcher géint de Fabio Santomauro an de Gilles Michely sinn déi, déi fir seng Ekipp wichteg sinn.

"D'Matcher géint de Fabio an de Gilles sinn déi, déi entscheeden, wie wënnt a wien net. De Fejer-Konnerth ass d'Nummer 1 aus dem Land. Dat ass ëmmer ee Bonus, wa mir géint hie wannen".

De leschte Weekend huet de Gilles Michel op der 3 gespillt. Domadder haten déi Diddelenger d'Ekipp vum Houwald iwwerrascht. Op där Positioun kéint hien och an der zweeter Finall nees spillen.

"Ech wousst, dass zwee Punkte vu mir erwaart ginn, wa mir esou opstellen. Et ass opgaangen. Lo musse mir kucke wéi si opzestellen, wéi mir opstellen. Et ass eng Méiglechkeet, ob ech vir oder hanne spillen. Dat musse mir kucken. Ech sinn zefridden, dass ech zwee Matcher gewonnen hunn, och wann ech net wierklech gutt gespillt hunn. Ech sinn zefridde, dass mir gewonnen hunn an eng realistesch Chance hunn, fir de Champion ze maachen."

Fir Diddeleng wier et den 9. Titel hannerteneen.