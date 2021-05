Am Best-of-Three-Modus huet Diddeleng déi 2. Finall géint den Houwald mat 5:3 gewonnen an huet domadder alles kloer gemaach.

E Samschdeg huet Diddeleng sech eng weider Kéier de Championstitel am Dëschtennis geséchert. No der 5:2-Victoire an der éischter Finall hu Michely a Co och déi zweet géint den Houwald gewonnen an dat mat 5:3.

Fir déi Diddelenger ass et den 9. Titel hannereneen. Fir den Houwald gouf et dës Saison och een Titel an zwar deen an der Coupe.