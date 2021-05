Déi Déifferdenger hu sech mat 33:27 géint Käerjeng behaapt. Déi Géigner e Sonndeg an der Finall ass entweder Esch oder Bierchem.

De Weekend decidéiert sech an der Coque wie sech dës Saison kann d'Coupe am Härenhandball sécheren. Ier e Sonndeg um 16 Auer d'Finall gespillt gëtt, stinn e Samschdeg d'Halleffinallen um Programm.

An der éischter Halleffinall gouf et kloer a verdéngte Victoire fir d'Red Boys. Déi Déifferdenger hu sech duerch eng 33:27-Victoire géint Käerjeng den éischten Ticket fir d'Finall geséchert. Déi Déifferdenger waren e Samschdeg déi däitlech besser Ekipp. Vun Ufank un hu si de Match u sech gerappt a konnte sech esou séier eng Avance erausspillen. No 15 Minutte louch ee mat 10:7 am Avantage. Bis d'Paus ass de Virsprong op 6 Goler gewuess, sou datt et beim 18:12 an d'Kabinne gaangen ass. Och an den zweeten 30 Minutte konnten déi Käerjenger de Match net dréinen. Si sinn ze nervös opgetrueden, hu Feeler gemaach a waren net präzis genuch an der Attack, fir eng Chance géint d'Red Boys kënnen ze hunn. Um Enn hunn d'Red Boys de Virsprong iwwert d'Zäit bruecht a gewanne mat 33:27 géint Käerjeng.

Um 18 Auer gëtt déi zweet Halleffinall gespillt. Hei sti sech Esch a Bierchem géintiwwer. Och dës Partie kënnt Dir live am Stream op RTL.lu suivéieren.