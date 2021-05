An der 2. Finall konnt sech Stroossen op en Neits géint Luerenzweiler duerchsetzen a ka sech sou iwwert de Championstitel freeën.

No der Victoire vu Stroossen an der 1. Finall virun enger Woch stoung um Sonndeg déi 2. Finall um Programm. An enger ganz enker Partie konnt Stroossen den éischte Saz mat 25:19 fir sech entscheeden. Duerno konnt Luerenzweiler an de Sätz ausgläichen, si wannen den Saz mat 25:20. Duerno konnt Stroossen de Match awer erëm op hir Säit zéien an déi zwee entscheedend Sätz gewannen.

Um Enn klappt Stroossen Luerenzweiler soumat mat 3:1 a wënnt net nëmmen déi 2. Finall, mee och de Championstitel am Häre-Volleyball.

D'Resultater vum Playdown

CHEV Dikrech - VC Belair 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:19)

Bartreng - Iechternach 3:0 (25:19, 25:17, 25:21)