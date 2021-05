D’Plattform "RTL Sport Live Arena" ass elo 2 Méint al. Zäit, fir en éischte Bilan ze zéien. An dee fält positiv aus.

D’Futtballsupporter, d’Traineren a Spiller kënnen hei all Match vun der BGL League am Livestream kucken an herno och nach am Replay. Et gëtt awer och eng Funktioun, déi et erméiglecht, nëmmen déi bescht Zeene vum Match presentéiert ze kréien. Wéi dat geet, soe mir Iech. Den Tom Hoffmann huet sech mam Responsabele vum Projet, dem Pascal Casel, ënnerhalen.

Zanter dem 19. Mäerz leeft d'Plattform "RTL Sport Live Arena" op Héichtouren. All Match vun de Championnater am Futtball, Basket, Handball a Volleyball gëtt hei iwwerdroen. No 2 Méint fält de Bilan relativ positiv aus.

Pascal Casel, Platform, Business & Diversification Director: "D'Leit hu bestëmmt drop gewaart, endlech nees Matcher kucken ze goen. Dat ass an noer Zukunft duerch déi nei Mesuren nees méiglech. D'Live Arena bleift awer och nom „Huis clos“ en intressanten Service."

Pascal Casel: "Dir kënnt Iech och déi bescht Zeene vun engem Match ukucken. Dofir einfach mat der Maus op de Stream fueren, op de klenge Feil klicken, deen ënnen am Bildschierm optaucht, an do fënnt een dann e kompakte Resumé vun der Partie."

Optimal leeft awer nach net alles. Déi eng oder aner kleng Kannerkrankheet gëtt nach behuewen, fir de Livestream ze optimiséieren.

RTL Live Arena fannt Dir op rtl.lu oder mat Post TV um Kanal 93.