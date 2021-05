Et ass een ni ze al, fir eng éischte Kéier Champion ze ginn, dat wäert sech wuel de Volleyballspiller Gilles Braas geduecht hunn.

De Gilles Braas ass eng 1. Kéier Champion / Rep. Fränky Hippert

De Weekend konnt hie mat Stroossen d'Meeschterkroun opdoen. De Lëtzebuerger Nationalspiller war scho Profi an der 1. Däitscher Bundesliga, an hat mat sengem Heemechtsveräin Walfer och eng Kéier d'Coupe gewonnen... elo huet et also och mam Championstitel geklappt.

Den Drock war natierlech aus der eegener Famill grouss, besonnesch wann een doheem eng Schwëster huet, mam Nathalie Braas, déi an de leschte Joren d'Championstitele bei den Damme mat Walfer nëmmen esou gesammelt huet. Lo mat 29 Joer ka sech de Gilles Braas also och eng éischte Kéier d'Meeschterkroun opsetzen. Gilles Braas: "Et fält mer e risege Stee vum Häerz. Et war e groussen Drock, deen ech mer selwer gemaach hunn. Elo ka meng Schwëster mech emol manner rosen maachen."

An der Finall vum Championnat, déi nom Modus "best of three" gespillt gouf, huet sech de VC Stroossen an zwee Matcher géint Luerenzweiler behaapt. Och wann et natierlech e richteg gutt Gefill ass, eng éischte Kéier Champion ze ginn, esou huet awer an den decisive Matcher eppes gefeelt, nämlech d'Spectateuren an d'Ambiance op de Gradinen, seet de Passeur vu Stroossen.

"Et ass ganz komesch. Am 1. Match vun der Halleffinall hunn ech eng Kéier op d'Tribün gekuckt, a wéi keen do souz, hunn ech mech gefrot, wat ass dat do?"

Fir de studéierte Schoulmeeschter, dee mat Coburg an d'éischt Däitsch Bundesliga opgestigen ass, a mat Düren an där éischter Bundesliga gespillt huet, bleift awer net vill Zäit, fir ze feieren oder fir ze raschten, well elo kënnt schonn déi nächst Aufgab mat der Nationalekipp an der Silver League: "Jo dat geet elo immens schnell, mä elo nach e bësse Recup."

D'Silver League vun der Nationalekipp fänkt elo an 10 Deeg un. D'FLVB-Hären kréien et an Éisträich mat der Lokalekipp, Kroatien an Ungarn ze dinn.